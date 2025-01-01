С опозданием почти на пять часов в пермский аэропорт прибыл борт из Санкт-Петербурга В ночь на 4 января северную столицу атаковали беспилотники Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на несколько часов задержали несколько рейсов, в том числе до Перми. Самолёт авиакомпании «Победа» должен был вылететь из питерского аэропорта в 04:35, но фактически покинул воздушную гавань северной столицы лишь в 09:06.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за сутки из-за угрозы атаки БПЛА власти ввели план «Ковёр». В связи с этим шесть самолётов, которые должны были приземлиться в аэропорту, отправили в зону ожидания в районе Ладожского озера. Среди них были рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

В ночь на 4 января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём телеграм-канале сообщил, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для его противодействия были использованы силы и средства ПВО Минобороны РФ, беспилотник уничтожили.

Позже он написал о втором сбитом БПЛА в районе Лужской губы. По словам чиновника, беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Отметим, сегодня из пермского аэропорта задерживается на 4 часа вылет самолёта авиакомпании «Ютэйр» в Сургут. Согласно данным онлайн-табло он должен вылететь в 14:00, но расчётное время вылета перенесено на 18:00.

Напомним, ранее в пермском аэропорту из-за неопознанных объектов задержали посадку и вылет двух самолётов.

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