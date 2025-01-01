Зарина Ситдикова В аэропорту Перми из-за неопознанных объектов задержали посадку и вылет двух самолётов Для их возможного перехвата были оповещены органы ПВО Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Большое Савино в Перми 3 января были задержаны два авиарейса из-за неопознанных объектов. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

По данным источника, самолёты принадлежат авиакомпаниям «Победа» и «Икар».

Сначала в 4:07 по местному времени в зоне ожидания на 10 минут задержался самолёт «Эмбраер» рейса KAR884 сообщением Калининград—Пермь. При посадке авиалайнера диспетчеры обратили внимание на неопознанную метку, движущуюся с юго-запада в сторону аэродрома.

Спустя три часа, в 7:15, по аналогичной причине был задержан вылет рейса PBD570 по маршруту Пермь—Санкт-Петербург. На исполнительном старте самолёт Boing 738/M простоял 20 минут.

По информации telegram-канала, в каждом случае были оповещены органы ПВО. При этом режим «ковёр» в аэропорту не вводился.

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