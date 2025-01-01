В этом году в Пермском крае введут в эксплуатацию 3 метановые заправки На сегодняшний день станции действуют в 14 муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В прошлом году на территории Пермского края было завершено строительство семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Они появились в Перми (на Героев Хасана, Леонова и Лядовской), в Кунгуре, Чайковском, п.Октябрьский и д.Паздерино. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой Минтранс.

Всего сейчас такие станции работают в 14 муниципалитетах региона. В этом году развитие сети АГНКС планируется продолжить и открыть ещё три таких станции.

Напомним, в ноябре 2020 года власти Прикамья начали принимать участие в федеральной программе по развитию рынка газомоторного топлива. Планировалось до конца 2023 года ввести в эксплуатацию 26 новых метановых заправочных станций. На тот момент их действовало пять (в Перми и Соликамске).

По данным минтранса региона, для реализации федеральной программы было привлечено более 1,2 млрд руб. Это федеральные и краевые средства. Количество станций с тех пор увеличилось до 42.

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