Зарина Ситдикова В зоне СВО погиб уроженец Прикамья из Большесосновского округа Прощание с бойцом состоится 4 января Поделиться Твитнуть

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Пермского края Николай Дектярев. Об этом сообщается на официальной странице Большесосновского округа ВКонтакте.

Подробности автобиографии мужчины власти муниципального образования не уточнили. Кроме того, руководство округа не рассказало о том, как боец стал участником СВО, а также, где, когда и как именно он погиб.

В коротком сообщении говорится только о том, что гражданская панихида по умершему военнослужащему состоится 4 января в 12:00 в Тойкинском сельском Доме культуры на ул. Молодёжной, 3.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что во время специальной военной операции погиб 28-летний отец двоих детей из Елово Никита Пастухов. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ в конце мая 2024 года и служил старшим стрелком-гранатомётчиком.

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