На СВО погиб отец двух детей из Прикамья С Никитой Пастуховым из Елово простятся 2 января Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Еловского муниципального округа

В селе Елово похоронят 28-летнего Никиту Пастухова, который погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Еловского муниципального округа.

Никита Пастухов родился 28 августа 1996 года в с.Елово. Там же закончил школу, а потом поступил в Пермский политехнический техникум им.Н.Г.Славянова, где получил профессию электромонтёра.

В прошлом году, 27 мая, мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В составе 15-ой отдельной мотострелковой гвардейской бригады, штурмового взвода он принимал участие в боевых действиях в качестве старшего стрелка-гранотомётчика. Там он получил тяжёлое ранение. Попал в госпиталь, а после отпуска вновь поехал на СВО.

Никита Пастухов погиб 19 октября 2024 года при штурме позиций ВСУ севернее Селидово Донецкой области: его мотострелковая рота попала под артобстрел. Военнослужащий получил смертельное ранение в голову.

У погибшего остались родители, брат, жена и две дочери.

Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Его похоронят на кладбище в Елово.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.