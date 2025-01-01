На СВО погиб отец двух детей из Прикамья
С Никитой Пастуховым из Елово простятся 2 января
В селе Елово похоронят 28-летнего Никиту Пастухова, который погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Еловского муниципального округа.
Никита Пастухов родился 28 августа 1996 года в с.Елово. Там же закончил школу, а потом поступил в Пермский политехнический техникум им.Н.Г.Славянова, где получил профессию электромонтёра.
В прошлом году, 27 мая, мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ.
В составе 15-ой отдельной мотострелковой гвардейской бригады, штурмового взвода он принимал участие в боевых действиях в качестве старшего стрелка-гранотомётчика. Там он получил тяжёлое ранение. Попал в госпиталь, а после отпуска вновь поехал на СВО.
Никита Пастухов погиб 19 октября 2024 года при штурме позиций ВСУ севернее Селидово Донецкой области: его мотострелковая рота попала под артобстрел. Военнослужащий получил смертельное ранение в голову.
У погибшего остались родители, брат, жена и две дочери.
Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Его похоронят на кладбище в Елово.
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