Зарина Ситдикова Прокуратура в Прикамье начала проверку инцидента с пострадавшим от пиротехники младенцем Малыш получил термический ожог Поделиться Твитнуть

Прокуратура Суксунского района Прикамья организовала проверку сообщения о травмировании грудного ребёнка во время использования пиротехнических изделий. Об этом говорится в telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что 1 января в п. Суксун 10-месячный мальчик получил термические ожоги из-за нарушения требований безопасности при использовании пиротехники. Один из залпов фейерверка попал на одежду ребёнка, она задымилась. Родители сняли комбинезон, но оказалось, что он был прожжён насквозь. Мальчика отвезли в больницу.

Как отметили в прокуратуре, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. В ходе проверки сотрудники надзорного органа дадут оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних и результатам работы полиции, разбирающейся в несчастном случае.

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