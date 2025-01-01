Зарина Ситдикова Новый роман пермского писателя Алексея Иванова вошёл в топ-10 самых продаваемых книг 2024 года Рейтинг популярных литературных произведений составил Forbes Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Новый фантастический роман «Вегетация» (18+) Алексея Иванова вошёл в топ-10 самых продаваемых книг 2024 года по версии Forbes. Об этом сообщает «Рифей».

По данным телеканала, литературная новинка уроженца Перми заняла седьмую строчку рейтинга. Книга вышла в свет в ноябре прошлого года, и с тех пор читатели приобрели порядка 16,3 тыс. её экземпляров. Роман создан на стыке разных жанров: квеста, триллера, антиутопии, постапокалипсиса, био-дизель-киберпанка.

В лидерах рейтинга популярных литературных произведений — Виктор Дашкевич с книгой «Императорский Див. Колдун Российской империи» (продано 62,5 тыс. экземпляров), Питер Боланд с триллером «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» (продано 53,7 тыс. экземпляров), Виктор Дашкевич с фантастическим детективом «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» (продано 41,5 тыс. экземпляров).

Как писал «Новый компаньон», летом 2024 года перед публикацией нового романа «Вегетация» продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева опубликовала в социальных медиа отрывок из книги и предложила своим подписчикам определить по нему, в каком жанре написана литературная новинка.

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