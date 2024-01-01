Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева опубликовала в соцсетях отрывок нового романа писателя «Вегетация» выйдет из печати в конце осени Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева опубликовала в социальных медиа отрывок из его нового романа «Вегетация» (18 +):

Мотолыга стояла посреди леса. Егор Лексеич спустился с борта в орляк.

— Застряли, — сказал он своей бригаде. — Дальше пешком пойдём.

Путь преграждал замшелый бурелом. Царапались еловые ветви. К лицам липла паутина. Висел густой запах горячей смолы. Со связанными руками Щуке трудно было сохранять равновесие, она спотыкалась и материлась.

— Вы все сдохнете на Ямантау! — с ненавистью угрожала она. — Смерть из горы выскочила, она всегда из гор скачет! Побежала вниз, накопытила тропу и в яму провалилась... А та бригада как раз на яме сдуру встала! И хана ей!

— Заткнись, — пыхтя, посоветовал Егор Лексеич.

На увале, по которому они ломились сквозь чащу, вряд ли когда вели вырубку, и селератный лес разросся здесь свободно, в полную силу. Митя понял: это «рефугиум» — естественное убежище. Ускоренная жизнь и быстрая гибель деревьев загромоздили ельник валежником, а валежник превращался в гумус, в перегной, насыщенный влагой. Лес получал всё, чего жаждал. Он был сытым, непуганым, откормленным во многих поколениях, и люди для него означали не больше, чем соломинки, которыми можно поковырять в зубах.

Впереди ниже по склону в тёмной зелени тонкими нитками замелькали стволы берёз. Приближалась роща, в которой погибла бригада.

— Не пойду в берёзы! — заупрямилась Щука. — Они с мертвецов растут! Молния в них не бьёт! Нож воткнёшь — молоко течёт!..

Егор Лексеич сердито толкнул Щуку в спину: топай давай.

— Берёза и вправду особое дерево, — сказал Митя. — Но не колдовское, конечно. Кора белая от бетулина, это фитонцидное вещество. Берёза подавляет другие виды деревьев и предпочитает гомогенные древесные сообщества... Проще говоря, берёзовые рощи — только для берёз. Другие деревья угнетены.

Маринка посмотрела на Митю с опасливым уважением.

— Не полезу туда! — Щука села под сосной. — Не заставите, суки!

— Лексеич, да хрен с ней, — поморщился Холодовский.

Роща светлела впереди, как туман за еловыми шатрами.

Егор Лексеич издалека заметил джип, уже затянутый кустами крушины. Джипов было даже два — китайские армейские «Донгфенги». Они стояли аккуратно, с закрытыми дверями. Сквозь листву тускло поблёскивали стёкла, а по гладким бортам, сливаясь с камуфляжем, расползлись разводья грибка. На крышах росла травка. Странное запустение выглядело зловеще, словно здесь, как и говорила Щука, пробежала смерть и унесла людей. Слишком уж всё было красиво и безмятежно — будто чей-то умысел, будто следы замели.

— Куда бригада подевалась? — спросила Маринка.

— Ну-ка все назад! — вдруг распорядился Егор Лексеич.

На земле возле машин под покровом из дёрна с чистяком угадывались пять длинных и плоских бугров — как насыпи могил. Егор Лексеич наклонился, закряхтев, и потянул что-то внизу. Раздался ветхий треск, и дёрн поехал в сторону. В руке у Егора Лексеича был край истлевшего спального мешка. Егор Лексеич завернул его, как одеяло, и в тёмной, волосатой от корешков земляной полости все увидели иссохший и бурый, как прошлогодняя картофелина, труп.

— Вот они, — мрачно сказал Егор Лексеич. — Во сне умерли, а потом роща их досуха высосала. Пять мужиков с двух джипов. Верняк, что это бригада Солиста. Они ещё в прошлом году попёрлись на Ямантау...

Юлия Зайцева предложила подписчикам своих страничек в соцсетях определить по этому отрывку, в каком жанре написан новый роман Иванова. Читатели предположили, что это остросюжетная фантастика, приключенческий роман, фэнтези пополам с приключениями, хоррор или даже геологический хоррор.

Юлия Зайцева пояснила «Новому компаньону», что выход романа из печати ожидается в конце осени. В мае нынешнего года на встрече с читателями Алексей Иванов и Юлия Зайцева пообещали провести презентацию этого романа в Перми.

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