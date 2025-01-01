В этом году в Прикамье проиндексируют пенсии Повышение составит 7,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в Пермском крае, как и в остальных российских регионах, проиндексируют пенсии, увеличив их размер на 7,3%. Средний размер выплат в этом году увеличился на 1634 руб. и составит 23 481 руб. Страховую пенсию по старости подняли на 1683,17 руб. — в 2025 году она превысит 24 тыс. руб. Индексация будет автоматической. То есть пенсионерам не нужно никуда подавать заявления.

В этом году также поднимут доходы для работающих пенсионеров. Индексацию применят не к выплачиваемой пенсии, а к её установленному размеру. Он учитывает все повышения за периоды трудовой деятельности. По мнению властей, такой механизм позволит пенсионерам получить более существенную прибавку.

В 2025 году жителей Прикамья также ждёт повышение минимального размера оплаты труда, очередная индексация пенсий, прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, введение турналога, увеличение тарифов на проезд в пригородных электричках и перераспределение полномочий в сфере комплексного развития территорий в регионе. Обо всех этих нововведениях читайте в обзоре «Нового компаньона».

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