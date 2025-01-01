В Перми затопило водой улицы на Парковом Коммунальщики обещают убрать последствия потопа Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

Новый год в Перми начался с потопа: пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента на Парковом, где прорвало водопровод. На видеозаписях, опубликованных в телеграм-канале «ЧП Пермь», видно, как потоки воды текут по улицам, а машины преодолевают водную преграду.

При этом пользователи опубликовали несколько видео инцидента: утром и днём 2 января.

Как уточняет со ссылкой на «Новогор-Прикамье» издание 59.ru, происшествие случилось из-за утечки воды на сетях.

Проблемный участок водопровода отключили в 10:00 и пообещали отремонтировать его позже. В то же время в коммунальной компании отметили, что вода есть у всех жителей района. Все последствия потопа коммунальщики уберут с помощью спецтехники.

Напомним, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России Пермскому краю сообщали , что из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП.

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