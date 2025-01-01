В Перми затопило водой улицы на Парковом
Коммунальщики обещают убрать последствия потопа
Новый год в Перми начался с потопа: пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента на Парковом, где прорвало водопровод. На видеозаписях, опубликованных в телеграм-канале «ЧП Пермь», видно, как потоки воды текут по улицам, а машины преодолевают водную преграду.
При этом пользователи опубликовали несколько видео инцидента: утром и днём 2 января.
Как уточняет со ссылкой на «Новогор-Прикамье» издание 59.ru, происшествие случилось из-за утечки воды на сетях.
Проблемный участок водопровода отключили в 10:00 и пообещали отремонтировать его позже. В то же время в коммунальной компании отметили, что вода есть у всех жителей района. Все последствия потопа коммунальщики уберут с помощью спецтехники.
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