Елена Синица
МЧС Прикамья предупредило о неблагоприятных погодных условиях
Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ
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В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве рекомендуют не находиться вблизи деревьев, слабо укреплённых конструкций, не парковаться рядом с ними.
При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям также напомнили, что важно соблюдать скоростной режим, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части.
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