Елена Синица МЧС Прикамья предупредило о неблагоприятных погодных условиях Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют не находиться вблизи деревьев, слабо укреплённых конструкций, не парковаться рядом с ними.





При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям также напомнили, что важно соблюдать скоростной режим, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части.





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