В Прикамье похоронят участника СВО из Лысьвы Сергей Шестаков погиб в ходе ожесточённых боёв Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Лысьвы

Как сообщает администрация Лысьвы на официальной странице в социальных сетях, в ходе спецоперации был убит лысьвенец Сергей Шестаков.

«Погиб в ходе в ожесточённых боёв», — говорится в аккаунте муниципалитета ВКонтакте.

При каких обстоятельствах и когда это произошло, власти не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 3 января в 11:30 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).

Администрация принесла соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее, 31 декабря 2024 года, в Сускунском округе простились с погибшим на СВО Дмитрием Некрасовым. Обстоятельства его гибели также не разглашались.

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