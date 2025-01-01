В Прикамье похоронят участника СВО из Лысьвы
Сергей Шестаков погиб в ходе ожесточённых боёв
Как сообщает администрация Лысьвы на официальной странице в социальных сетях, в ходе спецоперации был убит лысьвенец Сергей Шестаков.
«Погиб в ходе в ожесточённых боёв», — говорится в аккаунте муниципалитета ВКонтакте.
При каких обстоятельствах и когда это произошло, власти не уточнили.
Прощание с военнослужащим состоится 3 января в 11:30 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).
Администрация принесла соболезнования родным и близким погибшего.
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