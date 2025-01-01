Елена Синица В Прикамье 31 декабря простились с погибшим на СВО уроженцем Суксунского округа Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Суксунского городского округа

В Сускунском округе Пермского края 31 декабря простились с погибшим на СВО Дмитрием Некрасовым. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы проводили в последний путь нашего земляка — Дмитрия Геннадьевича Некрасова. Он погиб во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции. С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, Дмитрий Геннадьевич остался верным Родине, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране», — говорится в сообщении.





Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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