В новогоднюю ночь Пермь запечатлели из космоса В Сети появились снимки, сделанные с орбиты Поделиться Твитнуть

Снимок спутника «Ресурс-П» / vk.com/roscosmos

На официальной странице Роскосмоса ВКонтакте разместили фотографии новогодних городов, сделанные со спутника «Ресурс-П». Среди снимков есть и Пермь, запечатлённая из космоса в новогоднюю ночь.

«Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск», — сообщается в группе Роскосмоса.

Снимок был сделан с высоты 420 км над землёй.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 3-4 января жители Пермского края смогут увидеть метеорный поток Квандратиды. Это поток средней силы, демонстрирующий от 40 до 100 метеоров в час. Астрономы предполагают, что он формируется остаточным материалом от кометы 2003 EH1, открытой в 2003 году.

Максимум потока ожидается в ночь 4 января. Кроме этого, удастся увидеть яркие и редкие метеоры в восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.

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