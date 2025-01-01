Елена Синица Жители Прикамья смогут увидеть метеорный поток Квандратиды 3-4 января Максимум потока ожидается с ночи 3 января и на утро 4 января Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края смогут увидеть метеорный поток Квандратиды, он ожидается 3-4 января. Об этом сообщает пресс-служба Пермского планетария.

«Это метеорный поток средней силы, демонстрирующий от 40 до 100 метеоров в час. Астрономы предполагают, что он формируется остаточным материалом от кометы 2003 EH1, открытой в 2003 году», — рассказали в планетарии.

Предполагается, что максимум потока ожидается с ночи 3 января и на утро 4 января. Кроме этого, удастся увидеть яркие и редкие метеоры в восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.

В целом квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и средней скоростью.

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