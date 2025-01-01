Пермяки смогут бесплатно поучиться фигурному катанию и игре в хоккей На эспланаде запланированы различные мастер-классы для горожан Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В новогодние каникулы для всех желающих будут работать мастер-классы по хоккею, фигурному катанию, а также конькобежному спорту и кёрлингу. Всё это запланировано в рамках фестиваля зимних видов спорта, который будет проходит на городской эспланаде. Там же состоятся турниры и спортивные праздники.

По данным телеграм-канала «Пермь-300», центральной площадкой проведения фестиваля выбран каток перед Театром-Театром. Посещать его можно бесплатно, а коньки взять в прокат.

Режим работы катка: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, а в пятницу и субботу — с 10:00 до 23:00.

Список всех событий фестиваля можно посмотреть по ссылке после регистрации.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлого года на площади перед Театром-Театром открылся «Бионорд Каток». Его общая площадь составляет свыше 2 тыс. кв. м. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом также работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков. Посещение катка бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке. Обязательно нужно будет указать фамилию, имя и отчество. Далее — выбрать дату посещения катка и нажать на кнопку «Предварительная запись».

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