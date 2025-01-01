Елена Синица В Кунгуре разгорелся мощный пожар в жилом доме Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

В Кунгуре на Кротовской улице разгорелся мощный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения — порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники. Выяснилось, что загорелся частный дом с надворными постройками.

Площадь пожара составляла порядка 70 квадратных метров, до приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу четыре человека. Погибших и травмированных нет. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в телеграм-канале «ЧП Кунгур».

Ранее сообщалось, что под Новый год в Пермском крае произошло пять пожаров.

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