Елена Синица Медучреждения Пермского края в новогодние праздники работают в усиленном режиме Службы медицины катастроф работают в режиме повышенной готовности Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В минздраве Пермского края напомнили о графике медицинских учреждений в новогодние праздники. Они работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ведомстве пояснили, что больницы работают в прежнем режиме — принимают пациентов, лечат и оперируют больных круглосуточно. На протяжении всех праздников также доступны травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация, неотложная стоматологическая помощь. Службы медицины катастроф работают в режиме повышенной готовности — дежурит увеличенное количество врачей.





Службы неотложной помощи при поликлиниках работают ежедневно с 8.00 до 24.00, вызвать врача можно с 8.00 до 23.00. Кроме того, ежедневно проводятся экспресс-тестирование и ПЦР-тестирование на COVID-19, ОРВИ и грипп.





Кроме этого, 3, 4 и 6 января прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты. До 8 января приемы ведут дежурные врачи-стоматологи. С графиком можно ознакомиться здесь.





Ранее сообщалось, что в Пермском крае снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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