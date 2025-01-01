Елена Синица В Прикамье заметили Деда Мороза на электросамокате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре Пермского края заметили Деда Мороза на электросамокате. Забавным видео поделились подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь».

«В Кудымкаре Дед Мороз пересел с оленей на электротранспорт», — говорит очевидец.

«Кони и олени уже устали. Пришлось оседлать и такой вид транспорта», — добавили комментаторы.

Напомним, ранее "Новый компаньон" сообщал, что на городской набережной до 8 января будет работать Резиденция Деда Мороза. Здесь для детей будут проводить интерактивные программы и мастер-классы. Резиденция работает ежедневно с 13:00 до 20:00. С другими праздничными мероприятиями в городе можно ознакомиться здесь.

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