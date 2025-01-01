Елена Синица Январь 2025 года в Пермском крае начнётся с оттепели Возможны смешанные осадки, в том числе дождь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале января в Пермском крае ожидается оттепель. Повышение температуры начнётся уже в пятницу, 3 января. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные специалистов ГИС-Центра ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, будет температурный рекорд — столбики термометров поднимутся выше нуля. Помимо этого, возможны смешанные осадки, в том числе дождь.

Так, положительная температура продержится порядка 12-18 часов. Высота снежного покрова в Перми за ближайшие пять дней увеличится еще на 8-10 см.





Ранее сообщалось, что «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром в Перми временно закрыли из-за погодных условий.





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