Елена Синица
Январь 2025 года в Пермском крае начнётся с оттепели
Возможны смешанные осадки, в том числе дождь
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В начале января в Пермском крае ожидается оттепель. Повышение температуры начнётся уже в пятницу, 3 января. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные специалистов ГИС-Центра ПГНИУ.
По прогнозам синоптиков, будет температурный рекорд — столбики термометров поднимутся выше нуля. Помимо этого, возможны смешанные осадки, в том числе дождь.
Так, положительная температура продержится порядка 12-18 часов. Высота снежного покрова в Перми за ближайшие пять дней увеличится еще на 8-10 см.
Ранее сообщалось, что «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром в Перми временно закрыли из-за погодных условий.
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