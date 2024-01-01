Елена Синица «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром в Перми временно закрыли Он не будет работать 31 декабря и 1 января Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Из-за погодных условий «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром временно закрыт. Об этом сообщает пресс-служб министерства физкультуры и спорта Пермского края в своих социальных сетях.

«Детский каток для самых юных пермяков работает без изменений», — прокомментировали в ведомстве.





Напомним, безопасным для катания является температурный режим от -5 до -20 градусов. Если температура выше или ниже, а также в случае аномальных снегопадов каток закрывается.

«Бионорд Каток» не будет работать 31 декабря и 1 января. В дальнейшие дни — в зависимости от погоды, добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом также работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков. Посетить каток можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация.





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