Елена Синица В Перми 1 января вновь пройдёт трезвая пробежка Забег стартует в 14:00 Поделиться Твитнуть

В Перми 1 января вновь пройдёт трезвая пробежка. Мероприятие прошло согласование, сообщили его организаторы в социальных сетях.

«1 января в 14:00, мы ждём всех активных и неравнодушных граждан для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года по-настоящему!», — говорится в сообщении.





Участники забега стартуют от памятника «МИГ на взлёте» в сквере им. Субботина, финишируют — на Соборной площади. Длина всего маршрута — приблизительно 3,6 км. После пробежки планируется традиционная дружинная игра Бачуга.





Ранее сообщалось , что на площади перед Театром-Театром в Перми открылся «Бионорд Каток». Он открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

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