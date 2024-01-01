Елена Синица Более 2,4 млрд рублей украли мошенники у жителей Пермского края за 2024 год К ответственности привлекли свыше 2 тыс. преступников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2024 год жертвами мошенников стали 10 тысяч жителей Пермского края. Суммарный ущерб превысил 2,4 млрд руб. Такие данные приводит пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам расследования в суды направили порядка 1,5 тыс. уголовных дел, к ответственности привлекли свыше 2 тыс. преступников, отметили в ведомстве. Так, органы прокуратуры в уходящем году в защиту интересов граждан направили 437 заявлений о взыскании с дропперов неосновательного обогащения на сумму более 100 млн руб.

В прокуратуре напомнили, что нельзя сообщать свои персональные данные, данные банковских карт и коды из смс по телефону. Кроме этого, важно помнить, что сотрудники банков, правоохранительных органов, соцучреждений никогда не просят перевести деньги на «безопасные счета» и проводить операции с недвижимостью.





Ранее сообщалось, что в Перми перед судом предстанут участники преступной группы за хищение более 3,5 млн руб. у местного жителя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.