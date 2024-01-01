Елена Синица Омич второй раз оспаривает торги по продаже «Мотовилихинских заводов» На данный момент суть претензий Евгения Баранова не раскрыта Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Житель Омска Евгений Баранов во второй раз подал в Арбитражный суд Прикамья заявление о признании недействительными торгов по реализации имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующая информация появилась на сайте суда, заявление зарегистрировано 28 декабря. На данный момент суть претензий Баранова не раскрыта, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье».

В апреле 2024 года омич уже пытался оспорить торги, указывая, что конкурсный управляющий незаконно включил в состав лота шесть зданий — объектов культурного наследия. Из-за этого на объекты могли претендовать только юрлица с лицензиями на производство вооружения и военной техники. Таким образом, круг участников торгов был незаконно ограничен, указывалось в заявлении. В августе 2024 года краевой арбитражный суд отказал Евгению Баранову в удовлетворении требований. Тот безуспешно пытался оспорить это решение а апелляции.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране. Предприятие признали банкротом в 2018 году. Основным кредитором ПАО выступало ООО «РТ-Капитал» («дочка» ГК «Рос­тех»). В прошлом году имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» за 1,2 млрд руб. выкупило АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. После этого АО «Специальное конструкторское бюро», где были сосредоточены активы должника, перешло под контроль холдинга «Технодинамика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.