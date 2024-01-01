Елена Синица
Омич второй раз оспаривает торги по продаже «Мотовилихинских заводов»
На данный момент суть претензий Евгения Баранова не раскрыта
Житель Омска Евгений Баранов во второй раз подал в Арбитражный суд Прикамья заявление о признании недействительными торгов по реализации имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующая информация появилась на сайте суда, заявление зарегистрировано 28 декабря. На данный момент суть претензий Баранова не раскрыта, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье».
В апреле 2024 года омич уже пытался оспорить торги, указывая, что конкурсный управляющий незаконно включил в состав лота шесть зданий — объектов культурного наследия. Из-за этого на объекты могли претендовать только юрлица с лицензиями на производство вооружения и военной техники. Таким образом, круг участников торгов был незаконно ограничен, указывалось в заявлении. В августе 2024 года краевой арбитражный суд отказал Евгению Баранову в удовлетворении требований. Тот безуспешно пытался оспорить это решение а апелляции.
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