Елена Синица Рейсовый автобус из Пермского края попал в смертельное ДТП в Самарской области Среди пострадавших есть несовершеннолетние Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области в смертельное ДТП попал рейсовый автобус из Пермского края. Авария произошла 30 декабря. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР по Самарской области и местной прокуратуры.

Как сообщают в ведомствах, всё случилось на 1144 км автодороги М5-Урал. Там столкнулись легковой автомобиль «Лада Веста» и рейсовый автобус марки «Ютонг». В результате погибла женщина, которая была за рулём легковушки. По предварительным данным, пострадали ещё несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние. Им оказали медицинскую помощь.

фото: Прокуратура Самарской области

Сейчас заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. Допрашиваются водитель и пассажиры автобуса, очевидцы ДТП, представители компании-перевозчика.

Ход доследственной проверки прокуратурой взят на контроль.

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