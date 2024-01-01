Елена Синица В Прикамье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ С 23 по 29 декабря в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 13 459 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 23 по 29 декабря в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 13 459 человек. Это на 10,1% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Чаще всего специалисты выявляли вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные случаи вируса гриппа.





Для профилактики гриппа и ОРВИ в ведомстве рекомендуют сделать прививку против гриппа, так как вакцинация наиболее эффективна. Кроме этого, важно часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, регулярно проветривать помещение.





Помимо этого, нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проводить влажную уборку в доме, ежедневно гулять на свежем воздухе. В случае заболевания не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу.













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