Елена Синица Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с наступающим Новым годом Глава Пермского края пожелал жителям здоровья, благополучия, счастья, воплощения всего задуманного Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовала пресс-служба правительства Пермского края.

«В преддверии Нового года мы вспоминаем уходящий год, подводим итоги, и строим планы на будущее. 2024 год запомнится нам как личными достижениями, так и успехами наших земляков. Вместе развиваем родное Прикамье, работаем над тем, чтобы сделать его ещё более комфортным. Мы благодарим всех, кто добросовестно трудится на благо Пермского края и своими делами прославляет регион далеко за его пределами. В уходящем году невероятные победы в лёгкой атлетике завоевал паралимпиец Евгений Торсунов. С медалью Героя России вернулся домой Андрей Анатольевич Еланский», — сказал глава региона.





Кроме этого, в уходящем году в крае впервые вручили региональную награду «Семейная гордость». Помимо этого, семья Шпак из Прикамья победила во всероссийском конкурсе, став лучшей многодетной семьёй страны.





Также губернатор выразил благодарность работникам предприятий за помощь в укреплении экономики края. Отдельные слова благодарности тем, кто сейчас выполняет задачи на передовой, подчеркнул Махонин.





Глава Пермского края также пожелал жителям здоровья, благополучия, счастья и воплощения всего задуманного.









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