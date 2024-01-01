Елена Синица Прощание с экс-депутатом парламента Прикамья и известным фокусником Владимиром Данилиным пройдёт 2 января Напомним, Владимир Данилин ушёл из жизни на 74-м году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Церемония прощания с экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края, известным фокусником-иллюзионистом Владимиром Данилиным состоится 2 января. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

«Прощание состоится 2 января в 12:00 в Органном зале по адресу: ул.Ленина, 51Б», — говорится на сайте ведомства. В парламенте также выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Николаевича.

Напомним, Владимир Данилин ушёл из жизни на 74-м году. Он был Почётным гражданином Перми, Народным артистом России. В 80-е он основал театр «Иллюзион», а в 90-е ездил с гастролями в «горячие точки», а также помогал в обеспечении жильём детей-сирот и реабилитации вернувшихся из Афганистана. Помимо этого, был избран депутатом краевого Законодательного собрания второго созыва по округу № 2.









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