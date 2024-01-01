Елена Синица Каждый пятый пермяк уже прочёл астрологический прогноз на 2025 год Однако 10% участников опроса, скорее, верят в него, а 8%, скорее, нет Поделиться Твитнуть

Каждый пятый пермяк уже прочёл астрологический прогноз на 2025 год. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе принимали участие представители экономически активных граждан города.

В то же время большинство опрошенных не интересуются астрологическими прогнозами на предстоящий год — об этом заявили 82%. При этом 18% респондентов ознакомились с предсказаниями. Однако 10% участников опроса, скорее, верят в них, а 8% — скорее, нет.





Примечательно, что мужчины интересуются гороскопами на 2025 год чаще женщин. Но среди представителей сильного пола преимущественно скептики. Горожане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения.





Ранее сообщалось, что в 2025 году на карьерный рост рассчитывают только 28% жителей Перми. Чаще других на продвижение рассчитывают программисты и менеджеры по работе с клиентами.

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