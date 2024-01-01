Алёна Бронникова В пермский футбол вернётся нападающий Никита Голдобин Ранее он играл в «Звезде» и молодёжке «Амкара» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Руководство «Амкар Пермь» подписало контракт с 27-летним нападающим Никитой Голдобиным, воспитанником пермской академии «Амкар». Ранее он выступал за «Звезду» и молодёжку «Амкара». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Имеет опыт выступлений за основной состав и вторую команду московской «Родины», «Челябинск», пермскую «Звезду», молодёжные составы «Амкара» и казанского «Рубина». В сезоне 2021/2022 в составе «Родины» стал лучшим бомбардиром третьей группы Второй лиги с 19 забитыми мячами в 31 матче», — информирует telegram-канал «Амкара».

Ранее стало известно, что из 29 игроков 10 решили не продлевать контракты с клубом и покинули команду. В их числе Алексей Доля и Сергей Шаров, которые ушли на «повышение», приняв предложения клубов «серебра». Из отпуска «красно-чёрные» выйдут 27 января и первые два сбора проведут в Перми: 27 января-7 февраля, 10-21 февраля.

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