Алёна Бронникова Предприятие Прикамья увеличило срок реализации инвестпроекта КЗМС расширит производство к 2026 году Поделиться Твитнуть

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) увеличило срок реализации инвестпроекта по расширению производства каркасных и промышленных сеток. Согласно протоколу заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, новый срок продлён до 2026 года.

Статус приоритетного (ПИП) проект КЗМС получил в 2022 году для организации выпуска инновационной каркасной сетки «Росомаха». Тогда планировалось расширить производство в 2023 году.

Сетки «Росомаха» можно использовать в качестве дорожных покрытий в условиях бездорожья для повышения проходимости тяжёлой техники, покрытий в мобильных сооружениях. Реализация ПИП позволит заменить импортные аналоги. Общий объём инвестиций составляет 165 млн руб.

В протоколе также отмечается, что в рамках проекта инициатор должен оказать благотворительную помощь пермской региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» на 3 млн руб. ПАО ежемесячно должно перечислять 300 тыс. руб.

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