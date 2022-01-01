Елена Синица В Пермском крае шесть проектов получили статус приоритетных Общий объём инвестиций — 5 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае шести проектам присвоили статус приоритетных. Такое решение было принято на Совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата 30 мая, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проекты будут реализованы в Перми, Красновишерске, Губахе, Горнозаводске, Краснокамске и Пермском МО. Общий объём инвестиций в них составляет 5 млрд руб.





Так, ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) начнёт выпускать инвестиционные каркасные сетки «Россомаха». Их смогут использовать в качестве дорожных покрытий в условиях бездорожья для повышения проходимости тяжёлой техники, покрытий в мобильных сооружениях. В результате новый продукт позволит заменить импортные аналоги.

В рамках реализации проекта завод приобретёт и установит необходимое оборудование. Запуск планируется уже в следующем году.





Инвестпроект «Новой Губахи» также получил статус приоритетного. За счёт инфраструктуры горнолыжного курорта планируется повысить туристическую привлекательность региона. В частности, на территории комплекса появится гостиница, коттеджи в архитектурном стиле барнхаус, ресторан и конференц-зал. Кроме этого, в планах оборудовать мангальные зоны, детские и воркаут-площадки, места для отдыха, банный СПА-комплекс, а также дорожно-тропиночную сеть.





Как пояснил гендиректор «Новой Губахи» Станислав Пенюхов, зона горнолыжного катания будет также расширена. Для туристов в летний период будут созданы экотропы. Таким образом планируется повысить доступность природных памятников и привлечь любителей водных сплавов.





Также на территории появится Парк троллеев — спусков по круто натянутым тросам или веревкам с помощью блоков или карабинов. Всего планируется оборудовать четыре линии.





Сейчас в регионе насчитывается 54 приоритетных инвестиционных проекта с общим объемом вложений 506 млрд руб.

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