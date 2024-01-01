Алёна Бронникова За год в Пермском крае построили и отремонтировали почти 10 км дорог Завершены четыре крупных проекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края подвело итоги деятельности в 2024 году. По данным ведомства, за год было построено и отремонтировано 9,6 км дорог по госпрограмме «Развитие транспортной системы», завершено несколько крупных проектов, в том числе возведение третьего этапа ул. Строителей, первого этапа ТР-53, тоннеля на ул. Углеуральской, реконструкция ул. Мичурина на автодороге Кунгур—Соликамск и др.

За год в нормативное состояние было приведено 458,7 км местных и региональных дорог, в 11 населённых пунктах появились дороги с асфальтовым покрытием. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 40 объектов, 15 мостов и путепроводов. Нормативное состояние дорог и улиц Пермской городской агломерации составило 85%.

В декабре первый этап строительства трассы ТР-53 прошёл проверку. Особое внимание инспекции было уделено качеству моста через р. Иву, длина которого составляет 327 м. Общая длина обновлённого участка дороги — 1,21 км.

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