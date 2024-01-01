В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО Вадимом Полежаевым Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В зоне специальной военной операции на территории Украины, в ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Вадим Полежаев. Об этом сообщили в администрации Лысьвы. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Обстоятельства гибели и биографические данные Вадима Полежаева власти не приводят.

Прощание с бойцом проходит 30 декабря с 11:30 в соборе Троицы Живоначальной (Лысьва, ул. Революции, 2а).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО 27 ноября погиб житель Гайнского муниципального округа Пермского края гвардии рядовой Евгений Лунегов. Он служил наводчиком ПКМ в мотострелковом отделении. Похороны военнослужащего состоялись в субботу, 28 декабря.

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