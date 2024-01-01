В Прикамье похоронят погибшего на СВО 38-летнего наводчика пулемёта Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Гайнского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Гайнского муниципального округа Пермского края Евгений Лунегов, об этом сообщила глава округа Елизавета Шалгинских и выразила глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Родившийся 7 декабря 1985 года Евгений жил в п. Серебрянка. Он подписал контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. Гвардии рядовой Лунегов служил наводчиком ПКМ в мотострелковом отделении. Согласно информации главы округа, мужчина погиб, выполняя служебные обязанности, 27 ноября 2024 года.

Прощание с Евгением Лунеговым состоится в субботу, 28 декабря, в ДК п. Серебрянка.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб старший лейтенант Александр Габов из Нытвенского городского округа Пермского края. В последний путь военнослужащего проводили 27 декабря на ст. Чайковская.

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