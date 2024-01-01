Как будут работать в праздники медучреждения, травмпункты и коммунальные службы в Перми Жители смогут обращаться за помощью ежедневно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня всех жителей Прикамья ждут длинные выходные. В связи с этим меняется режим работы различных ведомств, служб и учреждений. «Новый компаньон» уже писал о работе в новогодние праздники почты, отделений МФЦ и ГИБДД. Рассказываем, как будут работать медучреждения, травмпункты и коммунальны службы.

График работы медучреждений

В новогодние праздники больницы Прикамья продолжат работу без изменений. Они будут принимать и лечить больных круглосуточно.

Для жителей региона будут доступны травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 00:00, вызвать врача можно с 8:00 до 23:00.

Кроме того, 30 декабря, а также 3, 4 и 6 января приём будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие специалисты. С 30 декабря по 8 января приёмы будут вести дежурные врачи-стоматологи.

В краевом минздраве советуют при любых травмах и признаках отравлений и аллергий обращаться к врачу. В особых случаях вызывать скорую помощь по единому номеру 103.

В жилищных службах будут дежурные

С 29 декабря по 9 января в ресурсоснабжающих организациях будут работать дежурные телефоны. Жители смогут задать вопросы по содержанию придомовых территорий, узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии.

В новогодние каникулы для быстрого реагирования по вопросам о вывозе ТКО ежедневно с 08:00 до 17:00 будет работать многоканальный дежурный телефон 236-90-55. Поступающую от пермяков информацию будут оперативно направлять компании-возчику.

По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Если проблема не решится, то нужно обратиться в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по тел. 259-39-98.

Телефоны оперативно-диспетчерских (аварийных) служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:

— Контакт-центр компании «Россети Урал» — 8-800-220-02-20;

— «Новогор-Прикамье» — 210-06-80, 210-07-00;

— «Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14;

— Единая диспетчерская служба — 112, 246-04-00.





Единая региональная информационно-справочная служба «122» на протяжении всех праздников доступна ежедневно.

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