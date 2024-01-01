Как будут работать в праздники медучреждения, травмпункты и коммунальные службы в Перми
Жители смогут обращаться за помощью ежедневно
С сегодняшнего дня всех жителей Прикамья ждут длинные выходные. В связи с этим меняется режим работы различных ведомств, служб и учреждений. «Новый компаньон» уже писал о работе в новогодние праздники почты, отделений МФЦ и ГИБДД. Рассказываем, как будут работать медучреждения, травмпункты и коммунальны службы.
График работы медучреждений
В новогодние праздники больницы Прикамья продолжат работу без изменений. Они будут принимать и лечить больных круглосуточно.
Для жителей региона будут доступны травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь.
Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 00:00, вызвать врача можно с 8:00 до 23:00.
Кроме того, 30 декабря, а также 3, 4 и 6 января приём будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие специалисты. С 30 декабря по 8 января приёмы будут вести дежурные врачи-стоматологи.
В краевом минздраве советуют при любых травмах и признаках отравлений и аллергий обращаться к врачу. В особых случаях вызывать скорую помощь по единому номеру 103.
В жилищных службах будут дежурные
С 29 декабря по 9 января в ресурсоснабжающих организациях будут работать дежурные телефоны. Жители смогут задать вопросы по содержанию придомовых территорий, узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии.
В новогодние каникулы для быстрого реагирования по вопросам о вывозе ТКО ежедневно с 08:00 до 17:00 будет работать многоканальный дежурный телефон 236-90-55. Поступающую от пермяков информацию будут оперативно направлять компании-возчику.
По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Если проблема не решится, то нужно обратиться в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по тел. 259-39-98.
Телефоны оперативно-диспетчерских (аварийных) служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.