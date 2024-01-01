Как в Прикамье будет работать почта, МФЦ и ГИБДД в новогодние праздники Ведомства скорректировали график работы на длинные выходные Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

До Нового года уже остались считанные дни, и в преддверии праздничных дней ведомства напоминают о графике работы. «Новый компаньон» публикует данные о том, как будут работать отделения Почты России, филиалы МФЦ и МРЭО ГИБДД.

Отделения МФЦ уйдут на долгие выходные

Как сообщили в администрации МФЦ Пермского края, суббота 28 декабря будет рабочим днём для всех отделений. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — в многофункциональных центрах будут выходные праздничные дни.

«Мои Документы» возобновят работу 9 января 2025 года в обычном режиме.

В МФЦ по региону напоминают: если вы получили уведомление о готовности результата по вашему обращению, не забудьте забрать документы до праздников. Уточнить статус дела можно с помощью специального сервиса на сайте МФЦ; в официальной группе учреждения ВКонтакте, отправив в чате номер расписки; при обращении в контактный центр по тел. 8-800-23-43-275.

Работа почты

В новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений в Пермском крае. Сегодня и завтра, 28 и 29 декабря отделения будут работать по установленному режиму в будни, а 30 декабря — по установленному режиму субботы.

1 января станет выходным праздничным днём для всех почтовых отделений, 31 декабря и 7 января также будут выходными днями на почте за исключением отделений, в которых открыты пункты выдачи заказов ОЗОН.

В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочие часы почтовых отделений сократят. Например, главпочтамт Перми (ул. Ленина, 28) 30 декабря будет работать по режиму субботы — до 18:00, а 6 января завершит приём клиентов на час раньше.

2, 3, 4 и 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда РФ.

Уточнить актуальный график работы почты или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

ГИБДД

В преддверии новогодних праздников в ГИБДД по региону напоминают о графике работы регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми и предоставления госуслуг по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, выдачи и продления водительского удостоверения.

Выходными днями будут 30 и 31 декабря 2024 года, а также 1, 2, 5, 7 и 8 января 2025 года.

График работы подразделений Госавтоинспекции 3 и 4 января — с 08:00 до 17:00.

С 9 января работа будет осуществляться в соответствии с графиком работы подразделения.

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