В Пермском крае простятся с погибшим в спецоперации фельдшером из Нытвы Его похоронят 29 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб житель Нытвенского округа Дмитрий Папков. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Гвардии прапорщик Папков служил фельдшером в мотострелковом подразделении. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 16 ноября этого года, рассказали в администрации. При каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

С военнослужащим простятся 29 декабря в с. Сергино. Церемония прощания начнётся в 13:00 в Сергинской школе. Гражданская панихида запланирована на 14:00.

Администрация выразила соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО жителя Гайнского муниципального округа Евгения Лунегова. Он родился 7 декабря 1985 года в п. Серебрянка. В спецоперации мужчина служил наводчиком ПКМ в мотострелковом отделении и погиб, выполняя служебные обязанности, 27 ноября этого года.

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