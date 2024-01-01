Глава Прикамья проверил ход строительства краевого детского реабилитационного центра Его должны ввести в эксплуатацию в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ строящихся соцобъектов в Камской долине. На этой территории развивается новый медицинский кластер - строятся онкологический центр федерального масштаба и современный детский реабилитационный центр.

На стройплощадке нового онкоцентра уже появляются очертания помещений. В частности, завершается возведение здания пансионата и центрального блока, монтируются наружные коммунальные сети. После ввода в эксплуатацию новый онкоцентр сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год.

Фото: пресс-служба краевого правительства

По словам губернатора, онкоцентр — крупнейший проект ГЧП сферы здравоохранения, реализуемый в крае. Он будет гордостью региона, поскольку является одним из самых современных центров с лучшим медицинским оборудованием в России. Лечиться в онкоцентре смогут не только пациенты Пермского края, но и из ближайших территорий и субъектов страны. Частный партнёр, который софинансирует стройку объекта, занимается подготовкой кадров.

Работы на объекте идут в графике. Летом следующего года должна начаться внутренняя отделка помещений, срок окончания строительства — 2026 год.

Помимо этого, на ул. Маршала Жукова за счёт краевого бюджета возводится детский реабилитационный центр общей площадью более 7 тыс. кв. м. Сейчас подрядчик возводит внутренние перегородки и начинает отделочные работы.

Напомним, объект начали возводить в августе 2023 года. Учреждение планируется разделить на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, зону социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны и жилые помещения.

На прилегающем к центру участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для занятий игровыми видами спорта, стрельбы из лука, для силовых адаптивных тренажёров и прогулочную зону.

Центр будет рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания и будет работать, в том числе, с детьми раннего возраста. Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1500 детей, в том числе раннего возраста. Его должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Краевой реабилитационный центр позволит не только помогать ребятам в развитии и занятии спортом, но и станет целым методически кластером. На площадке центра будут готовить специалистов по детской реабилитации, планируется отработка новейших методик, которые помогут усовершенствовать реабилитацию детей, отметил губернатор.

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