Алёна Бронникова Центр спортивной подготовки Пермского края будет реорганизован Действующий руководитель покидает должность Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья приняли решение о реорганизации ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). В учреждении планируется разделить спортивные и управленческие функции.

В связи с этим действующий руководитель ЦСП Михаил Аминов покидает свою должность. Об этом в региональном министерстве физической культуры и спорта рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье». Нового директора назначат после завершения реорганизации учреждения.

ЦСП был создан в 2013 году для подготовки спортсменов высокого класса и повышения их спортивного мастерства. Центр управляет УДС «Молот», СК им. Сухарева, стадионом «Звезда», футбольным манежем «Пермь Великая». Учредителем организации является краевое минспорта.

Михаил Аминов возглавил ЦСП в июне 2022 года. Ранее он работал исполнительным директором ПКОО «Федерация вольной борьбы Пермского края», является мастером спорта СССР.

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