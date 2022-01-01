Центр спортивной подготовки Пермского края возглавил Михаил Аминов Он приступит к своим обязанностям 15 июня Поделиться Твитнуть

Новым директором Центра спортивной подготовки Пермского края (ЦСП) назначен Михаил Аминов, сообщили в пресс-службе краевого минспорта. Он приступит к своим обязанностям 15 июня.

«У Михаила Аминова большой опыт работы в сфере спорта, в том числе и в управлении, — пояснила министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова. — Ему предстоит выработать индивидуальные подходы к спортсменам высшего спортивного мастерства, а также систематизировать хозяйственную деятельность учреждения».

Михаил Аминов — директор ПКОО «Федерация вольной борьбы Пермского края», вице-президент ПКОО «Федерация спортивной борьбы Пермского края», мастер спорта СССР.

Напомним, должность оказалась вакантной после того, как прежний руководитесь ЦСП Елена Неганова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

ЦСП был создан в 2013 году для подготовки в регионе спортсменов высокого класса и повышения их спортивного мастерства. Центр также управляет крупными спортивными объектами региона: УДС «Молот», СК им. Сухарева, стадионом «Звезда», футбольным манежем «Пермь Великая». Учредителем ЦСП является краевое минспорта.





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