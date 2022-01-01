Директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» покидает пост Елена Неганова увольняется по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Елена Неганова

Пресс-служба Пермской городской думы

Руководитель краевого Центра спортивной подготовки (ЦСП) Елена Неганова покидает пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день её работы в должности — 14 июня. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации источника издания, причиной ухода Негановой из ЦСП послужило то, что она и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова не смогли сработаться.

Новый кандидат на должность пока не называется.

Елена Неганова возглавила «Центр спортивной подготовки Пермского края» в начале 2021 года, сменив на посту Петра Перминова. До назначения в ЦСП Неганова возглавляла департамент культуры администрации Перми.

ЦСП был создан в 2013 году для подготовки в регионе спортсменов высокого класса и повышения их спортивного мастерства. Центр управляет крупными спортивными объектами региона: УДС «Молот», СК им.Сухарева, стадионом «Звезда», футбольным манежем «Пермь Великая». Учредителем ЦСП является краевое министерство спорта.





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