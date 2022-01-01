Директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» покидает пост
Елена Неганова увольняется по собственному желанию
Руководитель краевого Центра спортивной подготовки (ЦСП) Елена Неганова покидает пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день её работы в должности — 14 июня. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации источника издания, причиной ухода Негановой из ЦСП послужило то, что она и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова не смогли сработаться.
Новый кандидат на должность пока не называется.
Елена Неганова возглавила «Центр спортивной подготовки Пермского края» в начале 2021 года, сменив на посту Петра Перминова. До назначения в ЦСП Неганова возглавляла департамент культуры администрации Перми.
ЦСП был создан в 2013 году для подготовки в регионе спортсменов высокого класса и повышения их спортивного мастерства. Центр управляет крупными спортивными объектами региона: УДС «Молот», СК им.Сухарева, стадионом «Звезда», футбольным манежем «Пермь Великая». Учредителем ЦСП является краевое министерство спорта.
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