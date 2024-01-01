Алёна Бронникова Один из крупнейших офисных центров Перми сменил собственника После реновации помещения будут продавать для арендного бизнеса Поделиться Твитнуть

Административное здание по ул. Куйбышева, 50 в Перми сменило собственника. Права на объект, принадлежащий АО «Полистрой», получила структура корпорации «Перспектива» (ООО «Перспектива-Инвест»), став акционером компании.

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамью» руководитель ООО, экс-председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов, сначала организация занималась продажей здания, позднее было решено приобрести «Полистрой» с активом на балансе. Акции АО перешли «Перспективе-Инвест» на минувшей неделе.

В данный момент ведётся разработка концепции реновации объекта, анализ технического состояния, после чего будет проведён ремонт, в ходе которого обновят внутренние помещения и фасад, повысят его энергоэффективность и приведут к современным нормам пожарной безопасности. Бизнес-центр получит оформление, аналогичное находящемуся рядом ЖК «Гулливер». Планируется, что обновление займёт не менее полугода, в это же время будет вестись работа с арендаторами, количество которых насчитывается около 100. Эксплуатацией и взаимодействием с арендаторами займётся управляющая компания корпорации. После реновации инвесторам предложат готовый арендный бизнес.

Согласно данным сайта «Циан», здание было построено в 2006 году, является одним из крупнейших в городе офисных центров. Его площадь составляет 7,8 тыс. кв. м, высота — 13 этажей с подвалом. Бывший собственник пытался продать объект с 2018 года.

В прошлом году «Перспектива-Инвест» приобрела пермский отель «Микос» по ул. Стахановской, 10а. Новые владельцы также сообщили о намерении проведения реновации площадей под офисы и дальнейшей продажи или сдачи в аренду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.