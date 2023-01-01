Пермская гостиница «Микос» сменила владельцев Одним из них стал экс-председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов Поделиться Твитнуть

Открытый в 1998 году отель «Микос» (Пермь, ул. Стахановская, 10а) сменила владельцев. Гендиректор и учредитель ООО «Микос» Екатерина Чернова продала помещение гостиницы компании «Перспектива-Инвест» (создана корпорацией «Перспектива» и экс-председателем правления Проинвестбанка Александром Воронцовым). По словам Воронцова, возглавляющего ООО «Перспектива-Инвест», сделка состоялась на прошлой неделе. На сайте «Микоса» появилась информация о закрытии гостиницы в связи с её продажей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предполагается, что помещения после ремонта и перепланировки новые владельцы сдадут в аренду или выставят на продажу.

Напомним, объявление о продаже гостиничного комплекса «Микос» площадью 1768 кв. м на 15 номеров разной категории появилось на сайте «Авито» осенью прошлого года.

Преимуществами объекта владельцы называли расположение в густонаселённом районе, хорошую транспортную развязку, развитую инфраструктуру, собственную парковку и выразительный фасад.

Бизнес продавался за 60 млн руб., но отмечалось, что «торг уместен». Эксперты считают, что фактически «Микос» мог быть продан за 30-40 млн руб.





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