Гостиничный комплекс «Микос» в Перми выставлен на продажу За объект просят 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Гостиничный комплекс «Микос» по адресу: Пермь, ул. Стахановская, 10а выставлен на продажу. Сообщение появилось на сайте "Авито".

Общая площадь комплекса — 1768 кв. м.

В данный момент на объекте функционирует 3-звёздочный отель «Микос» (расположен на первом и втором этажах), а также ресторан «Пермский периодъ», который располагается в цоколе.

В гостинице 15 номеров разной категории, финская сауна с бассейном, салон красоты.

Преимуществами объекта владельцы считают расположение в густонаселённом районе, хорошую транспортную развязку, развитую инфраструктуру, собственную парковку и выразительный фасад.

Отмечается, что в ближайшем будущем с расширением ул. Карпинского гостиничный комплекс будет располагаться на первой линии.

Бизнес продаётся по цене 60 млн руб., но торг уместен. Кроме того, комплекс может быть реализован по частям.

Напомним, отель «Микос» был открыт в 1998 году.

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