Александра Пермякова На стройки Прикамья привлекут иностранцев из Дальнего зарубежья На территории региона будет реализован пилотный проект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многофункциональный миграционный центр запустит в 2025 году пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук.

Пилотный проект по привлечению иностранных работников из Дальнего зарубежья (Индии, Китая, ЮАР и других стран) будет запущен в первом квартале 2025 года.





По словам Альберта Марданова, и.о. главы Министерства территориальной безопасности Пермского края, это поможет решить проблему нехватки рабочей силы, в основном, на крупных стройках: при возведении гостиниц, школ и медучреждений.





«Мы сможем привлекать в том числе высококвалифицированных специалистов (ВКС) из других стран, — сказал он. — Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата».





На данный момент, по его данным, минимальная потребность в рабочей силе в Прикамье составляет примерно 32 тыс. человек.





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