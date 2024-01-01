Алёна Бронникова Жильё в недавних новостройках Перми занимает второе место по участию на рынке вторички Их опережают советские пятиэтажки Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Квартиры в домах, недавно относившихся к новостройкам, в Перми оказались одними из самых распространённых предложений на вторичном рынке. Они занимают второе место после советских пятиэтажек. Такие данные приводит «Циан.Аналитика».

Эксперты изучили структуру предложения на вторичном рынке городов-миллионников и отметили рост недавних новостроек. Так, продающиеся квартиры в построенных за последние 10 лет домах составляют в среднем 24%. Объекты в недавно сданных домах встречаются наиболее часто. При этом пять лет назад новостройки составляли 19% рынка вторички.

«Увеличение доли современных домов на вторичном рынке стало следствием действия льготной ипотеки. За счёт низких ставок на рынке новостроек в последние годы наблюдалась повышенная инвестиционная активность — многие покупали квартиры не для собственного проживания, а для перепродажи», — отметили эксперты.

По прогнозам ожидается дальнейшее изменение структуры рынка в пользу более новых домов.

Исследование также показало, что самый «молодой» рынок в Краснодаре (59%), Ростове-на-Дону (около 40%) и Новосибирске (31%). В Перми доля новостроек на рынке вторички составляет 19%. Современных домов на перепродаже представлено меньше только в Самаре, Омске и Нижнем Новгороде.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ноябре объём выдачи ипотеки на новостройки в Прикамье за месяц упал на 40%. Темпы ипотечного кредитования снизились в абсолютном большинстве регионов, в целом по России сокращение составило 70%.

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