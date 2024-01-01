Алёна Бронникова Объём выдачи ипотеки на новостройки в Прикамье за месяц упал на 40% В целом по России – на 70% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объём выдачи ипотечных кредитов на квартиры в новостройках за месяц упал на 44%, ипотеки на льготных условиях — на 40%. Такие данные за ноябрь приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Согласно исследованию, количество выданных ипотечных кредитов по итогам прошедшего месяца составило 1,05 тыс. (-42% по сравнению с октябрём), объём — 3,22 млрд руб. (-44%), а средний чек — 3,06 млн руб. (-2%). Количество льготных ипотечных кредитов составило 546 (по сравнению с октябрём показатель снизился на 38%), объём — 2,4 млрд руб. (-40%), средний чек — 4,4 млн руб.

От общего количества всех кредитов на покупку жилья в регионе количество льготных ипотечных кредитов составило 52%. В среднем жители региона брали ипотеку сроком на 21 год и четыре месяца, на льготных условиях — 25 лет и девять месяцев.

В целом по России объёмы выданной ипотеки в ноябре на покупку новостроек сократились на 70%, вторичного жилья — на 81%. За месяц банки выдали россиянам 55,84 тыс. ипотечных кредитов на 224,94 млрд руб.

Как сообщают эксперты, темпы ипотечного кредитования снизились в абсолютном большинстве регионов. Лидерами по объёму стали Москва — 4,36 тыс. кредитов на 29,44 млрд руб., Московская область — 3,23 тыс. кредитов на 17,95 млрд руб. и Санкт-Петербург — 2,47 тыс. кредитов на 12,75 млрд руб. Пермский край занял 16-ю строчку. Средний чек ипотеки в большинстве регионов сократился. Самые крупные оказались также в Москве — 6,76 млн руб., Московской области — 5,56 млн руб. и Санкт-Петербурге — 5,16 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в ноябре был зафиксирован в Крыму —26 лет и девять месяцев, самый короткий — в республике Алтай —15 лет три месяца.

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