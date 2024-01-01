Алёна Бронникова Фестиваль «Медвежонок» в Перми получил статус международного В следующем году он пройдёт с 30 мая по 1 июня Поделиться Твитнуть

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (6+) состоится в 2025 году в третий раз. Он будет проходить в Перми с 30 мая по 1 июня.

«Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сообщает Пермская кинокомиссия.

«Медвежонок» стал лауреатом премии Пермского края в сфере культуры за 2023 год, а также «Лучшим детским туристическим событием» 2024 года Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. За два года в нём приняли участие более 110 тыс. человек.

Фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» — это творческое пространство, которое объединяет детей и их родителей за просмотром добрых фильмов. Он также позволяет представителям российской киноиндустрии познакомиться с возможностями региона.

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