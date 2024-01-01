Алёна Бронникова Оборот общественного питания в Прикамье за год вырос на 5% Оборот розничной торговли вырос на 4,9% Поделиться Твитнуть

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-ноябре 2024 года сложился в сумме 718,2 млрд руб. В сопоставимых ценах это составляет 104,9% к соответствующему периоду прошлого года. В макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров составила 52%, а доля пищевых продуктов, в том числе напитков, и табачных изделий — 48%.

За указанный период оборот розничной торговли Прикамья на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2%.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 38,2 млрд руб., что на 5% выше уровня 2023 года. Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря 2024 года достиг 56,2 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли.

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